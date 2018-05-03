Получить кредит стало сложнее

Центральный Банк России ужесточил контроль за выдачей потребительских кредитов. Теперь банки станут чаще отказывать в займах ненадёжным заёмщикам.

ЦБ начал применять повышенные коэффициенты риска по кредитам, ставки по которым превышают 15%. Отметим, что новая шкала будет применяться только к кредитам, выданным после 1 мая.

В нынешних экономических условиях повышается долговая нагрузка населения, особенно в части потребительского кредитования. Поэтому сохранять предыдущую шкалу коэффициентов риска, по мнению ЦБ, не нужно.

России достаточно большое число банков выдаёт кредиты по ставкам выше 20%. Для того, чтобы стать счастливым обладателем кредита по привлекательной ставке, нужно иметь хорошую кредитную историю без просрочек и весьма высокую зарплату. Также банки достаточно лояльны к клиентам зарплатных проектов, а вот людям с улицы приходится довольствоваться предложениями, ставки по которым зачастую высоки.

Не исключено, что инициатива регулятора приведёт в долгосрочной перспективе к сдерживанию розничного кредитования, однако впереди ожидаемый сезонный спад спроса населения на кредитные продукты. Летом, как правило, население берёт кредитов меньше, поэтому многие банки предлагают особые акции, чтобы привлечь новых заёмщиков или дать возможность старым клиентам перекредитоваться на новых условиях. Так, 3 мая стало известно, что Сбербанк , являющийся лидером на российском рынке по объёму выдачи потребительских кредитов, принял решение снизить ставки по некоторым потребительским кредитам, а также увеличил максимальную сумму кредита для своих «зарплатников». Сбербанк — особый индикатор банковского рынка. Как правило, остальные финансовые учреждения присоединяются к подобных акциям «Сбера» и объявляют о снижении процентных ставок на свои продукты.

А что делать тем, у кого кредитная история испорчена? Ведь даже незначительная просрочка, когда заёмщик забыл внести обещанный платеж в определённые кредитным договором сроки, могут негативно повлиять на дальнейшую оценку банками его надёжности. Обычно потребители, относящиеся к такому сегменту, обращаются в микрофинансовые организации. Но здесь нужно быть готовым к некоторым нюансам. Во-первых, ставка по кредиту будет в десятки раз отличаться от банковский предложений. Во-вторых, сумма займа будет невелика. А если клиент обратился в МФО впервые, то она будет совсем мала. Профиль риска клиентов МФО намного превышает риски клиентов кредитных организаций. И за это приходится платить самим потребителям.

«В настоящее время потребительские кредиты с ПСК, превышающей 20%, выдают довольно много банков от монолайнеров в POS-кредитовании до крупных и средних банков. На эти банки приходится до трети всех новых выдач потребительских кредитов. Им, действительно, придётся корректировать свои кредитные политики или иным способом снижать аппетит к риску».

Михаил Доронкин, эксперт группы банковских рейтингов АКРА:

«Повышение коэффициентов риска для «дорогих» (свыше 15%) потребкредитов сделает их менее доступными для рискованных заёмщиков, поскольку банки будут стремиться выдавать кредиты, отвлекающие меньший объем капитала. Одновременно можно ожидать роста предложения недорогих кредитов либо улучшения условий кредитования для надёжных заёмщиков с хорошей кредитной историей. Вместе с тем, не стоит говорить о том, что банки начнут меньше выдавать дорогих кредитов, а заёмщики массово устремятся в микрофинансовые организации. Число качественных заёмщиков сегодня крайне ограничено, и ужесточение регулирования лишь приведёт к усилению конкуренции за них. В связи с этим не исключено, что банки сохранят активность в более рискованном сегменте заемщиков, особенно с учётом необходимости поддерживать снижающуюся процентную маржу».

«Действительно, на протяжении последних двух лет мы отмечаем улучшение кредитного качества тех клиентов, которым банки выдают новые кредиты. В числе прочего, это влияет и на сокращение доли просроченной задолженности в банковском кредитном портфеле. Часть высоко рискованных, по мнению банков, клиентов действительно уже мигрировало в микрофинансовый сегмент, где есть аппетит к риску и, соответственно, процентные ставки выше. При этом, надо отметить, что эта миграция с лихвой компенсируется ростом обращения за банковскими кредитами заёмщиков более высокого кредитного качества, возвращающихся к пользованию заёмными средствами на фоне улучшения условий кредитования. В первую очередь, речь идёт, конечно, о снижении ставок по кредитам. Об этом свидетельствуют и темпы роста выдачи банками новых кредитов в последнее время. Повышение коэффициентов риска для расчёта резервов по потребительским кредитам сохранит и, вполне вероятно, усилит эту тенденцию. Заёмщики с хорошей кредитной историей смогут получать кредиты на более привлекательных условиях, а заёмщики с плохой будут вынуждены пользоваться залоговыми кредитами или альтернативными источниками заёмных средств. Имеются в виду займы микрофинансовых институтов, условия получения которых значительно менее привлекательны для заёмщиков по сравнению с банковскими кредитами. Поэтому очевидно, что значимость кредитной истории будет только расти. Причём как для банков, так и для граждан».

Наталья Мильчакова , заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари»:

«Для простого заёмщика это решение ЦБ будет означать, что если у клиента банка плохая кредитная история, то банки теперь будут кредитовать только по повышенной процентной ставке. Если вы, обладая плохой кредитной историей, не согласны получать кредит на таких жёстких условиях банка, то вам следует обращаться в микрофинансовые организации. А там, хотя условия кредитования на первый взгляд более либеральные, на деле могут оказаться свои прелести типа коллекторов, если не вернёте кредит вовремя, и т.п. Поэтому заёмщику с плохой кредитной историей следует хорошо подумать, прежде чем вообще обращаться за кредитом, не важно в банк или МФО. В этой ситуации проще откладывать с зарплаты какую-то сумму и жить на свои средства вместо кредитов, чтобы в будущем не иметь проблем с кредиторами. При этом добросовестным заёмщикам опасаться нечего. Для них условия кредитования, наоборот, будут смягчаться по мере снижения процентных ставок. В принципе, на наш взгляд, ЦБ поступает правильно, повышая коэффициенты риска по необеспеченным кредитам. Регулятор действует не только в интересах банковского сектора, но и в интересах всего населения».

Но не стоит забывать, что у снижения банковских процентов по кредитам есть и обратная сторона — возможность возникновения кредитного «пузыря» и чрезмерная закредитованность населения. Если такой «пузырь» лопнет, то есть огромное количество физлиц будет не в состоянии расплатиться по долгам, то кризис возникнет во всём банковском секторе, а это никому не нужно, в том числе и клиентам банков.