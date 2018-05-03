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Россияне проведут отпуска за городом вместо заграницы
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Россияне проведут отпуска за городом вместо заграницы 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
Поиск дач активизировался со второй половины апреля. Как только установилась солнечная погода, люди начали задумываться о летнем отдыхе. Хотя последнее время подход к посезонной аренде изменился. «Снимать дачу с мая по сентябрь — это советский стандарт, — считает председатель „Союза дачников“ Никита Чаплин. — Теперь дачи сдают помесячно и на выходные».
На смену «советскому» стандарту аренды дач с мая по сентябрь пришла аренда на месяц и на выходные
Средняя арендная ставка на дачи по стране в этом году составила 16,8 тысячи рублей в месяц, свидетельствует исследование портала «Мир квартир», подготовленное для "Российской газеты". При этом дача, то есть дом только для сезонного проживания, обходится примерно вдвое дешевле всесезонного дома.
Самые дорогие дачи сдаются в Крыму (41,6 тысячи рублей в месяц), Москве и области (35-38,3 тысячи рублей), Ленинградской области (около 33 тысяч рублей). Также к дорогим регионам относятся Калужская и Калининградская области. К самым дешевым — Забайкальский край, Коми, Курганская, Оренбургская и Омская области. В Забайкальском крае цены на дачи самые низкие в стране — в среднем 4,3 тысячи рублей в месяц.
Одна из самых дорогих дач, предлагаемых к аренде, — 120-метровый деревянный дом на 14 сотках близ Выборга, у озера и леса, сдается по 100 тысяч рублей в месяц. Самая дешевая дача (2,5 тысячи рублей) нашлась под Читой, при этом домик в 50 квадратных метров может похвастаться наличием электричества и банькой. Даже в самых дорогих районах можно найти доступные предложения, вплоть до дачи за 10 тысяч рублей в Подмосковье.
Среди московских дачников появились новые категории. Так, летний дом стали предпочитать иногородние работники — он обходятся дешевле, чем квартира в Москве. Загородная недвижимость будет востребована и во время проведения чемпионата мира по футболу, причем как со стороны приезжающих туристов, так и москвичей, которые хотят сдавать квартиры иностранцам, отмечает Игорь Полуэктов, бизнес-директор Optiland.
Интерес к дачам подстегнул рост основных валют и, следовательно, стоимости заграничных путевок. В итоге после некоторого охлаждения россияне снова начали снимать дачи или вкладывать средства в свои. «Сейчас многие вернулись на свои дачные участки, начали их заново обустраивать. Но строят уже не такие большие дома, как раньше, в основном площадью до 100 квадратных метров», — говорит Чаплин.
Количество предложений об аренде возросло с развитием сайтов бесплатных объявлений. Изменился сам принцип поиска: если раньше арендатор осматривал всего несколько подходящих вариантов (ведь все их нужно было посетить), то теперь сравнивает сотни предложений.
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