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По справедливости: эффективность налогов для самозанятых объяснил эксперт
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По справедливости: эффективность налогов для самозанятых объяснил эксперт 

ФБА «Экономика сегодня» 56 минут назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Налог для самозанятых граждан необходим, но для того, чтобы это было действенно, нужно понять, о ком конкретно, о каких категориях идет речь, и изменить подход к налогообложению. Такие мнения высказали эксперты, опрошенные ФБА «Экономика сегодня».
Минфин выступает с предложением ввести отдельный налог для самозанятых граждан — на профессиональный доход. Об этом журналистам сообщил замглавы ведомства Илья Трунин.
"Мы будем предлагать новый специальный налог — налог на профессиональный доход. Это доход, который получает человек, не привлекая дополнительных работников. Мы предлагаем, чтобы ставка налога составляла 3%, если оказание услуг идет физическим лицам, и 6%, если юридическим"", — сказал Трунин.
Подобный налоговый режим будет действовать для самозанятых граждан с годовым доходом до 10 млн рублей. В пилотном режиме переход на налогообложение по предложенной схеме может начаться до следующего года в ряде регионов. Оплату налогов можно будет производить с помощью мобильного приложения.
Менять подход
Попытки такие предпринимались давно, но успехов в вопросе налогообложения самозанятых пока не было, говорит доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.
"В таком налоге есть потребность, так как он захватывает большое число налогоплательщиков (от 20 до 25 миллионов), и эти отчисления внесли бы существенный вклад в пополнение бюджета. Но мне кажется, нужно работать над повышением прозрачности, справедливости самой налоговой системы. Чтобы побудить граждан платить налоги, нужно в корне менять подход к налогообложению", — сказал эксперт.
По мнению Алисенова, система должна быть более справедливой. Сейчас она устроена таким образом, что способствует разрыву между богатыми и бедными, и налоговая нагрузка между этими категориями растет неравномерно, отметил он.
Плюсы и минусы
Попытки объявить льготную регистрацию самозанятых в прошлом году ни к чему не привели, говорит руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.
"Сначала нужно понять, к кому именно все это относится, далее понять, какие тут плюсы и минусы, и потом уже всерьез обсуждать эту инициативу. Цель ясна — сократить неформальную занятость, и объективные основания для таких налогов есть. 15 миллионов человек не платят никаких налогов, нужно понять, что это за контингент. И здесь проще всего было бы понизить ставки страховых взносов, чтобы мотивировать к белым выплатам", — сказал эксперт.
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