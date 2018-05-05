Налог для самозанятых: Россия меняет подход к самому «черному» сегменту рынка труда

"В России ранее уже были попытки ввести налогообложение для самозанятых категорий работников, но они успеха не принесли. Главный вопрос был в мотивации — людей пугали наказанием, что особо не подталкивало их платить необходимые отчисления. Существует принцип «морковка спереди», когда человеку явно преподносят выгоды от каких-либо действий, и он четко понимает пользу.

Государство должно найти нужную систему мотивации. К примеру, уже сейчас говорится, что уплатой скромного налога в 3% самозанятые обеспечивают себе пенсионные выплаты. Во многих странах, популяризируя этот вид сборов, пошли еще дальше: самозанятым расписывали финансовые перспективы налогового законопослушания. Что такая категория людей получает те же возможности, что и добросовестные налогоплательщики — получать налоговые вычеты, льготные кредиты, скидки на налоги по транспорту и недвижимости, а также другие весьма выгодные предложения государства", — отмечает аналитик.

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о перспективе налога для самозанятых граждан, пилотный проект которого предполагается внедрить в 2019 году. По его словам, он вводится для того, чтобы люди исполняли все обязанности работающего гражданина, а не ради дополнительных сборов. При этом в правительстве РФ данные о числе самозанятых граждан кардинально расходится: глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что их порядка 15 млн, Минфин оперирует цифрой в несколько сотен тысяч человек.

"Разница в оценки числа самозанятых в России вполне понятна — этот сегмент рынок труда даже не серый, а черный. Можно называть любые цифры в качестве оценки — любые будут в равной степени правдивы. Все потому, что никто не ведет статистику по самозанятым людям — если граждане заинтересованы укрывать свои доходы, полученные частным образом и в наличности, обнаружить это довольно проблематично. Признаться, что ты работаешь на себя и укрываешь доходы — значит подписаться под статьей об ответственности.

Инициатива по налогу для самозанятых вполне справедливая, более того, конституционная. Согласно закону, россиянин обязан платить налоги, иначе ему грозит конфискация прибылей. А если деньги уже потрачены, то наказание будет еще суровее — в итоге наказание может быть вплоть до уголовного. С другой стороны, каждый получающий доходы должен перечислять налоги государству, чтобы в стране нормально работала пенсионная система, развивались сферы здравоохранение, образования и соцзащиты", — подчеркивает экономист.

Альтернатива налогу

"Мы хотим, чтобы те предприниматели, которые работают в том числе без регистрации, без уплаты налогов, без участия в формировании своих социальных прав, могли очень простым методом регистрироваться, платить налог и, по сути дела, выполнять все обязательства гражданина, который работает", — сказал в поддержку инициативы Силуанов. И добавил: налоговые каникулы действуют для самозанятых граждан до конца этого года.

Ставка налога, по предварительным расчетам, может составить 3% для самозанятых, оказывающих услуги физическим лицам, и 6%, если услуги оказываются юридическим лицам. Такой налоговый режим будет действовать для самозанятых граждан с годовым доходом до 10 млн рублей. От сбора вообще освободили три категории россиян: домработниц, сиделок и репетиторов — им разрешили работать без регистрации юридического лица или получения статуса индивидуального предпринимателя.

"Вариант заменить налог для самозанятых граждан введением добровольных патентов вполне рабочий, более того, он даже обсуждался как одна из версий для применения в России. Этот опыт уже успешно опробован в некоторых странах СНГ. Его суть в том, что для каждой категории самозанятых назначается усредненная твердая сумма ежемесячного налога, которую человек вносит и не переживает о проблемах с фискальными органами.

В РФ пытаются ввести налоги для самозанятых, совместив с современными технологиями. Чтобы человеку было не обязательно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. А налоговый патент по законам РФ может получить только зарегистрированный в качестве ИП субъект предпринимательства. Предполагается, что человек будет вносить свои доходы в специальное мобильное приложение или аналогичную программу в интернете, создавая де-факто свою налогооблагаемую базу. Автоматически с нее будет списываться налог в 3%.

Введение патентной системы обсуждалось и до сих пор в РФ обсуждается — в какой-то мере это помогло бы решить проблему налогообложения самозанятых. Но, естественно, не сняло бы ее полностью. Но для этого придется менять очень большой пул законов, и это очень длительный и сложный процесс. Пока движений в этом направлении незаметно. А как будет «приживаться» уже запланированная инициатива в российских реалиях, покажет 2019 год", — заключает Антон Шабанов.