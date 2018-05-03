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На Урале готовый бизнес вырос в цене
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На Урале готовый бизнес вырос в цене 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Наиболее ощутимо подорожали компании, связанные со строительством (на 233 процента), и интернет-магазины (на 66). Компании, работающие в сферах развлечений, торговли, общественного питания, услуг и сельского хозяйства прибавили в цене от шести до 22 процентов. А вот бизнес, связанный с производством, за год подешевел на два процента.
Интересно, что самые дорогие объекты продажи на сайте — аграрные компании. В среднем «колхоз» обойдется в 14,5 миллиона рублей. Самые доступные — интернет-магазины, их средняя стоимость составляет 565 тысяч.
— Повышение цен связано с ростом спроса на предприятия с длительным сроком доходности. Популярность интернет-торговли, строительства и сельского хозяйства объясняется тем, что такой бизнес востребован в любое время. Эти направления достаточно рентабельные, но и высококонкурентные, — комментирует ситуацию на рынке завкафедрой финансового менеджмента УрГЭУ Элина Закирова. — Открытие своего дела с нуля всегда несет дополнительные риски. Бизнес может не окупиться по разным причинам: из-за неправильной оценки потенциальных клиентов, недостаточно проработанного бизнес-плана. На первоначальном этапе много финансовых и временных ресурсов тратится на поиск инвесторов, персонала, площадки, клиентов, покупку техники, размещение рекламы, тогда как приобретение готового бизнеса со сформированной базой клиентов и поставщиков и понятной финансовой моделью менее рискованно.
Эксперт отмечает, что малый бизнес сегодня несет колоссальные потери и подвержен высоким рискам. А вот в покупке предприятий среднего масштаба заинтересованы инвесторы и потенциальные собственники, у которых достаточно финансовых ресурсов.
Президент Екатеринбургской ассоциации малого бизнеса Владимир Лобок подтверждает: все больше мелких предпринимателей мечтают продать свой бизнес, потому что вести дело стало очень трудно.
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