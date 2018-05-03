Челябинский губернатор отчитался о доходах за 2017 год

Уточняется, что в 2016 году доход Дубровского составлял 73,7 миллиона рублей.

"Декларированный годовой доход (за 2017 год) составил 60,4 миллиона рублей", — указывается в размещенной на сайте декларации о доходах, расходах и имуществе губернатора Челябинской области.

В собственности губернатора находится три земельных участка, два жилых дома, дача, квартира, гараж, нежилое помещение, а также доли еще в двух нежилых помещениях. Также в собственности губернатора автомобиль Mercedes-Benz GLE.