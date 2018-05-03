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Челябинский губернатор отчитался о доходах
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Челябинский губернатор отчитался о доходах за 2017 год 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая — РИА Новости. Доходы губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в 2017 году снизились на 13 миллионов рублей по сравнению с 2016 годом — до 60,4 миллиона рублей, сообщается на сайте губернатора области.
Уточняется, что в 2016 году доход Дубровского составлял 73,7 миллиона рублей.
"Декларированный годовой доход (за 2017 год) составил 60,4 миллиона рублей", — указывается в размещенной на сайте декларации о доходах, расходах и имуществе губернатора Челябинской области.
В собственности губернатора находится три земельных участка, два жилых дома, дача, квартира, гараж, нежилое помещение, а также доли еще в двух нежилых помещениях. Также в собственности губернатора автомобиль Mercedes-Benz GLE.
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