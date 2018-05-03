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Эксперт прокомментировал перспективы введения налога на доход самозанятых граждан
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Эксперт прокомментировал перспективы введения налога на доход самозанятых граждан 

Москва24 31 минуту назад
Фото: Москва24
Предложение министерства финансов о введении налога со ставкой в 3% на профессиональный доход для самозанятых россиян позитивно скажется на бюджете страны. Такое мнение высказал автор проекта All Economics Антон Шабанов.
"Любые дополнительные налоговые поступления позитивны для бюджета. Это всегда хорошо и положительно. Другой вопрос — как отреагирует сама налогооблагаемая база, то есть самозанятые люди", — сказал он в разговоре с RT.
При этом эксперт отметил, что важно объяснить людям, в чем преимущество нового налога и что он дает самозанятым гражданам. Кроме того, считает Шабанов, уплата такого налога должна хотя бы частично отражаться в дальнейшем на жизни человека. Например, в виде доплаты к пенсии.
Ранее Минфин предложил ввести налог на доход самозанятых с 2019 года. Платить налоги придется людям, которые получают доход от предпринимательской деятельности, работая без наемных сотрудников. Ставка налога составит три процента на услуги физлиц, и шесть процентов на услуги юрлиц.
Для начала ведомство должно будет определить, кто попадает под категорию «самозанятые». Законопроект будет разработан в мае.
Предполагается, что будет разработано приложение — онлайн-офис, работающее как касса. Через него гражданин будет взаимодействовать с Федеральной налоговой службой (ФНС).
Москва24: последние новости
Сбербанк понизил ставки по потребительским кредитам Минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом‍ Минфин предложил ввести налог на доход самозанятых с 2019 года
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