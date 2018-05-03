Эксперт прокомментировал перспективы введения налога на доход самозанятых граждан

Предложение министерства финансов о введении налога со ставкой в 3% на профессиональный доход для самозанятых россиян позитивно скажется на бюджете страны. Такое мнение высказал автор проекта All Economics Антон Шабанов

"Любые дополнительные налоговые поступления позитивны для бюджета. Это всегда хорошо и положительно. Другой вопрос — как отреагирует сама налогооблагаемая база, то есть самозанятые люди", — сказал он в разговоре с RT.

При этом эксперт отметил, что важно объяснить людям, в чем преимущество нового налога и что он дает самозанятым гражданам. Кроме того, считает Шабанов, уплата такого налога должна хотя бы частично отражаться в дальнейшем на жизни человека. Например, в виде доплаты к пенсии.

Ранее Минфин предложил ввести налог на доход самозанятых с 2019 года. Платить налоги придется людям, которые получают доход от предпринимательской деятельности, работая без наемных сотрудников. Ставка налога составит три процента на услуги физлиц, и шесть процентов на услуги юрлиц.

Для начала ведомство должно будет определить, кто попадает под категорию «самозанятые». Законопроект будет разработан в мае.