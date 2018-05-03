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Рязанский: инициатива по налогу для самозанятых может потребовать пилотного тестирования
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Рязанский: инициатива по налогу для самозанятых может потребовать пилотного тестирования 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Предложение Министерства финансов о введении налога на профессиональный доход для самозанятых граждан может потребовать пробного запуска, чтобы сделать какие-либо выводы. Об этом «Парламентской газете» заявил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Ранее заместитель министра финансов Илья Трунин рассказал журналистам, что Минфин разрабатывает инициативу о введении налога на профессиональный доход: ставка составит три процента, а платить его будут самозанятые граждане — репетиторы, няни, домработницы и другие люди, которые оказывают частные услуги.
Он отметил, что самозанятые граждане будут самостоятельно фиксировать свой доход в мобильном приложении, которое каждый сможет установить на планшет или смартфон, пройти биометрическую идентификацию, ежемесячно отражать там доходы и выплачивать налог.
«У некоторых самозанятых бывают очень сложные формы хозяйствования, что, возможно, придётся исчислять разницу между доходами и расходами, поэтому ставка в три процента не может быть универсальной», — считает Валерий Рязанский.
Он также добавил, что инициатива Минфина не решает проблему регистрации самозанятых, поскольку люди просто не желают регистрироваться в качестве предпринимателей.
Парламентарий напомнил, что сенаторский вариант налогообложения самозанятых работает по другому принципу.
«Выявлять настоящий доход очень сложно, самозанятый сам регулирует этот параметр и всегда существует соблазн его занизить. Наше предложение с покупкой патентов закладывает часть налога в его стоимость, что позволяет регулировать цену патента в зависимости от вида занятий самозанятого. Поэтому идея с патентом, на мой взгляд, более простая и эффективная», — пояснил Валерий Рязанский.
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