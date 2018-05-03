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Пенсионерке взяли кредит на лечение без ее ведома
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Пенсионерке взяли кредит на лечение без ее ведома 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Пенсионерка посетила консультацию в клинике, после которой ей оформили кредит на лечение без предупреждения. Теперь женщина намерена судиться и с банком, и с врачами.
Пенсионерка Надежда Романова из Москвы узнала из объявления в газете о клинике, в которой обещали с помощью новейшего лекарства вылечить суставы. Женщина съездила на консультацию в медицинский центр и узнала, что процесс оздоровления занимает несколько месяцев и стоит 100 тысяч рублей. Таких денег у пенсионерки не было, однако врачи предложили выход — оформить кредит на месте, тем более в соседнем кабинете находился менеджер банка.
От услуги Надежда отказалось, но потом выяснила, что кредит все равно взяли — паспортные данные женщины взяли из регистратуры. Когда женщина узнала, что теперь должна 100 тысяч рублей, то заняла эту сумму под залог квартиры и тут же погасила задолженность, а затем обратилась за помощью к юристам. Теперь у врачей и банковского служащего она собирается отсудить 250 тысяч рублей — кроме возмещения финансового ущерба, она рассчитывает и на моральный. По данным юристов, он может составить 150 тысяч рублей.
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