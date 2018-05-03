В Мордовии фермер задолжал банку 35 миллионов

В Ельниковском районе Мордовии глава крестьянского фермерского хозяйства задолжал «Россельхозбанку» 35, 2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте райсуда.

Имущество предпринимателя, равное сумме долга, было арестовано.

По информации ведомства, банк обратился в суд, когда бизнесмен перестал погашать проценты и основной долг по кредитам. По решению суда, с ИП взыскано имущество, являющееся предметом обеспечения кредитных обязательств. Среди него: молочная ферма, земля, административное здание, животные, а также оборудование и техника.