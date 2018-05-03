Ещё
В Мордовии фермер задолжал банку 35 миллионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мордовии фермер задолжал банку 35 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ельниковском районе Мордовии глава крестьянского фермерского хозяйства задолжал «Россельхозбанку» 35, 2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте райсуда.
Имущество предпринимателя, равное сумме долга, было арестовано.
По информации ведомства, банк обратился в суд, когда бизнесмен перестал погашать проценты и основной долг по кредитам. По решению суда, с ИП взыскано имущество, являющееся предметом обеспечения кредитных обязательств. Среди него: молочная ферма, земля, административное здание, животные, а также оборудование и техника.
Фото: Евгений Поторочин
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Госдуме прокомментировали приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму Россияне рассказали, счастливы ли они Предельный уровень цены. Субсидии на оплату ЖКХ пересчитают
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки372
Windows сломал компьютеры по всему миру67
Популярный российский блогер найден мертвым131
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе144
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня10
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение