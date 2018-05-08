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Яндекс посчитал траты россиян на открытие дачного сезона
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Яндекс посчитал траты россиян на открытие дачного сезона 

Мир24 1 час назад
Фото: Новости РуФокс
Специалисты Яндекс. Маркета и Яндекс. Кассы подсчитали траты россиян на товары для дачи и сада. Для этого они изучили статистику продаж на площадке с середины марта по конец апреля, сообщает «360».
За прошлый месяц пользователи стали чаще покупать мангалы. По сравнению с мартом число продаж увеличилось в пять раз. Также покупатели не обходят своим вниманием материалы для теплиц и каркасных сооружений. На эти товары спрос вырос в 4,2 раза.
В первую неделю апреля небольшой скачок наметился в категориях моек высокого давления, мотоблоков, культиваторов и другой дачной техники. Поскольку теплый сезон в южных регионах наступил раньше, то там покупатели указанных товаров активизировались еще в середине марта.
Пиковая активность покупателей была зафиксирована на Дальнем Востоке. Население Центрального округа начало пользоваться услугами интернет-магазинов примерно к 10 апреля. К концу месяца спрос на дачные товары увеличился примерно вдвое. Дольше всех подготовку к дачному сезону откладывали жители Урала.
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