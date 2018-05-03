Ещё
Еще 17 медиков Подмосковья получили свидетельства на получение соципотеки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еще 17 медиков Подмосковья получили свидетельства на получение соципотеки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Семнадцати представителям сферы здравоохранения Подмосковья вручили свидетельства на получение социальной ипотеки, говорится в сообщении пресс-службы банка «Возрождение».
«Банк «Возрождение» принял участие в торжественной церемонии вручения свидетельств на получение жилищной субсидии по программе «Социальная ипотека», которая состоялась в доме правительства Московской области. Организатором мероприятия выступило министерство здравоохранения Московской области. Участниками социальной ипотеки стали 17 специалистов сферы здравоохранения Подмосковья», — говорится в сообщении.
Свидетельства подмосковным медработникам вручал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. Банк «Возрождение» на мероприятии представляла начальник управления по работе с партнерами Ирина Ефремова, которая рассказала участникам о преимуществах ипотечных продуктов кредитной организации.
Программа «Социальная ипотека» для врачей, учителей, молодых ученых и уникальных специалистов реализуется в Подмосковье с 2016 года. По ее условиям, правительство Московской области компенсирует участникам полную стоимость квартиры: половину сразу в виде первоначального взноса, еще половину в течение последующих 10 лет в виде ежемесячной компенсации. Участник программы только выплачивает проценты по кредиту.
Как уточняется в сообщении, банк «Возрождение» является финансовым партнером программы. За 2018 год кредитной организацией выдано 26 ипотечных кредитов в рамках социальной ипотеки на общую сумму 51 миллион рублей.
РИАМО: последние новости
Сбербанк значительно снизил ставки по потребкредитам В России могут ввести налог на доход самозанятых Сергиев Посад и Коломна вошли в топ‑10 городов РФ по числу туристов на одного жителя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки244
Популярный российский блогер найден мертвым107
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе123
США испытали новую ядерную бомбу109
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ207
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение