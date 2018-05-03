Еще 17 медиков Подмосковья получили свидетельства на получение соципотеки

Семнадцати представителям сферы здравоохранения Подмосковья вручили свидетельства на получение социальной ипотеки, говорится в сообщении пресс-службы банка «Возрождение»

«Банк «Возрождение» принял участие в торжественной церемонии вручения свидетельств на получение жилищной субсидии по программе «Социальная ипотека», которая состоялась в доме правительства Московской области . Организатором мероприятия выступило министерство здравоохранения Московской области. Участниками социальной ипотеки стали 17 специалистов сферы здравоохранения Подмосковья», — говорится в сообщении.

Свидетельства подмосковным медработникам вручал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков . Банк «Возрождение» на мероприятии представляла начальник управления по работе с партнерами Ирина Ефремова , которая рассказала участникам о преимуществах ипотечных продуктов кредитной организации.

Программа «Социальная ипотека» для врачей, учителей, молодых ученых и уникальных специалистов реализуется в Подмосковье с 2016 года. По ее условиям, правительство Московской области компенсирует участникам полную стоимость квартиры: половину сразу в виде первоначального взноса, еще половину в течение последующих 10 лет в виде ежемесячной компенсации. Участник программы только выплачивает проценты по кредиту.

Как уточняется в сообщении, банк «Возрождение» является финансовым партнером программы. За 2018 год кредитной организацией выдано 26 ипотечных кредитов в рамках социальной ипотеки на общую сумму 51 миллион рублей.