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«Опора» предлагает считать самозанятыми граждан РФ с доходами до 20 млн руб
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«Опора» предлагает считать самозанятыми граждан РФ с доходами до 20 млн руб 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Общественная организация «Опора России» поддерживает инициативу Минфина ввести в РФ с 2019 года налог на самозанятых со ставкой 3%, но предлагает установить верхнюю границу доходов для обложения этим налогом на уровне 20 миллионов рублей в год, заявил РИА Новости глава организации Александр Калинин.
В четверг Минфин предложил ввести в РФ с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3% для самозанятых граждан: репетиторов, нянь, домработниц и прочих лиц, которые оказывают частные услуги, но сейчас в основном делают это нелегально. По мнению министерства, предельный размер доходов, который должен попадать под этот режим — 10 миллионов рублей в год. Эта граница сейчас обсуждается.
"Мы поддерживаем данную инициативу… Остается только убедить в востребованности такого решения Минтруд. Считаем также приемлемым предлагаемый уровень налогообложения в 3%" — сказал Калинин.
"Важно определить уровень получаемого самозанятыми дохода, с которого будет уплачиваться налог. Вместо возможных 10 миллионов рублей считаем необходимым установить планку в 20 миллионов рублей", — продолжил собеседник агентства.
При этом, по словам Калинина, введение для самозанятых граждан ответственности за выплату страховых и пенсионных взносов было бы излишним, поскольку многие из них имеют другое постоянное место работы, где эти взносы за них платит работодатель.
В прошлом году власти РФ уже пытались легализовать самозанятых, предложив им налоговую амнистию, которая продлена до конца текущего года. Однако успеха она не имела: в ее рамках за весь прошедший период на налоговый учет встало меньше тысячи человек.
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