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Житель Екатеринбурга отсудил 110 тыс. рублей у «дочки» РЖД за не вовремя сданный дом
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Житель Екатеринбурга отсудил 110 тыс. рублей у «дочки» РЖД за не вовремя сданный дом 

ТАСС 47 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга взыскал с дочерней компании "Российских железных дорог" (РЖД) — «Желдорипотека» (занимается решением жилищных проблем работников РЖД) 110 тыс. рублей в пользу жителя города за несвоевременно сданный дом. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Свердловского областного суда.
"Свердловчанин заключил договор с «Желдорипотекой», согласно которому застройщик обязался построить и передать клиенту двухкомнатную квартиру стоимостью более 3 млн рублей на ул. Коуровской в Екатеринбурге в определенный срок. Однако данные обязательства компания не исполнила, и мужчина был вынужден арендовать жилье", — говорится в сообщении.
По данным суда, истец попросил взыскать с компании неустойку за несвоевременную передачу жилого дома в размере более 204 тыс. рублей, убытки в виде расходов по найму жилья — 80 тыс. рублей, компенсацию морального вреда — 10 тыс. рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от присужденных сумм.
"Суд частично удовлетворил данные исковые требования и взыскал в пользу жителя Екатеринбурга неустойку в сумме 110 тыс. рублей, компенсацию морального вреда — 3 тыс. рублей, штраф — 30 тыс. рублей, в остальной части в удовлетворении исковых требований было отказано", — уточняется в сообщении.
Инвестиционно-строительная компания «Желдорипотека» была создана в 2001 году для решения жилищных проблем работников федерального железнодорожного транспорта. Ее филиалы и обособленные подразделения расположены в 15 крупных городах страны.
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