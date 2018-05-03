Житель Екатеринбурга отсудил 110 тыс. рублей у «дочки» РЖД за не вовремя сданный дом

ЕКАТЕРИНБУРГ , 3 мая. / ТАСС /. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга взыскал с дочерней компании "Российских железных дорог" (РЖД) — «Желдорипотека» (занимается решением жилищных проблем работников РЖД) 110 тыс. рублей в пользу жителя города за несвоевременно сданный дом. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Свердловчанин заключил договор с «Желдорипотекой», согласно которому застройщик обязался построить и передать клиенту двухкомнатную квартиру стоимостью более 3 млн рублей на ул. Коуровской в Екатеринбурге в определенный срок. Однако данные обязательства компания не исполнила, и мужчина был вынужден арендовать жилье", — говорится в сообщении.

По данным суда, истец попросил взыскать с компании неустойку за несвоевременную передачу жилого дома в размере более 204 тыс. рублей, убытки в виде расходов по найму жилья — 80 тыс. рублей, компенсацию морального вреда — 10 тыс. рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от присужденных сумм.

"Суд частично удовлетворил данные исковые требования и взыскал в пользу жителя Екатеринбурга неустойку в сумме 110 тыс. рублей, компенсацию морального вреда — 3 тыс. рублей, штраф — 30 тыс. рублей, в остальной части в удовлетворении исковых требований было отказано", — уточняется в сообщении.

Инвестиционно-строительная компания «Желдорипотека» была создана в 2001 году для решения жилищных проблем работников федерального железнодорожного транспорта. Ее филиалы и обособленные подразделения расположены в 15 крупных городах страны.