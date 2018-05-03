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Чем вызвано ужесточение выдачи кредитов в Беларуси
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Чем вызвано ужесточение выдачи кредитов в Беларуси 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Российская Газета
Кошелек
"Прочитал, что Нацбанк Беларуси вводит ограничения по суммам выдачи кредитов — не более 40% от дохода. Не получится ли так, что работающие в России белорусы вообще не смогут получить кредит с 1 мая? Станислав Кузнецов, Минск".
Национальный банк Беларуси, похоже, насторожила статистика, свидетельствующая о том, что за год кредитная нагрузка белорусов увеличилась на 2 млрд рублей — с 7 до 9 млрд рублей, это примерно плюс 30%. Поэтому с 1 мая вводится «коэффициент долговой нагрузки», который будет составлять 40% от среднемесячного заявленного заемщиком дохода. То есть расходы по кредитам, микрозаймам, лизингу не должны превышать 40% дохода получателя кредита.
Недавно по этому поводу утверждена инструкция, которая позволяет банкам самим определять методику оценки платежеспособности клиента. Банк может учитывать все доходы, которые гражданин сможет подтвердить, в том числе из России. Инструкция ограничивает банки в предоставлении кредитов на недвижимость, если сумма кредита превышает 90% стоимости жилья или иного предоставленного обеспечения.
В то же время инструкция не содержит норм, ограничивающих предоставление кредитов заявителю, имеющему просроченную задолженность по ранее предоставленным ему кредитам.
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Почему вместо пандуса инвалиду предложили переезд?
"Мой родственник — инвалид-"колясочник". Проживает в Минске в обычной многоэтажке, где нет пандуса. В результате на площадку первого этажа можно подняться в квартиру только с посторонней помощью. Куда можно обратиться с просьбой изготовить ему пандус? Петр, Санкт-Петербург".
Этот вопрос мы адресовали в объединение «Минское городское жилищное хозяйство». Ответ неутешителен.
Дом построен в 1980-е годы. На первом этаже в подъезде имеется лестничный марш на восемь ступеней, на котором для съезда инвалидной коляски установлен кустарно изготовленный деревянный откидной съезд. Обустроить стационарный пандус или подъемник невозможно — слишком узкая лестница. Выход: сделать съезд для инвалидной коляски снаружи жилого дома с проведением реконструкции квартиры (устройство теплого тамбура, входной двери вместо оконного блока и переноса системы отопления в жилой комнате). Однако в соответствии с архитектурно-планировочным заданием, разработанным комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, строительство пристроек и увеличение строительного объема жилого дома запрещены.
Таким образом, единственно возможный вариант решения проблемы — обмен квартиры на другую, приспособленную для инвалидов-"колясочников".
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