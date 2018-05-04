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Российские власти придумали налог для самозанятых
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Российские власти придумали налог для самозанятых 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Министерство финансов РФ намерено обложить налогом доход самозанятых граждан, работающих без касс и регистрации ИП. Ставка для тех, кто оказывает услуги физическим лицам будет 3% от выручки, юридическим — 6%, сообщают СМИ.
Новый налоговый режим для самозанятых граждан должен заработать в 2019 году. Оплачивать налог фрилансеры будут с помощью специального мобильного приложения, которое позволит им пройти биометрическую идентификацию и будет отражать получаемые ими доходы.
Стоит отметить, что до конца 2018 года самозанятые россияне освобождены от уплаты НДФЛ, передает "Уралинформбюро".
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