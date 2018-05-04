Российские власти придумали налог для самозанятых

Министерство финансов РФ намерено обложить налогом доход самозанятых граждан, работающих без касс и регистрации ИП. Ставка для тех, кто оказывает услуги физическим лицам будет 3% от выручки, юридическим — 6%, сообщают СМИ.

Новый налоговый режим для самозанятых граждан должен заработать в 2019 году. Оплачивать налог фрилансеры будут с помощью специального мобильного приложения, которое позволит им пройти биометрическую идентификацию и будет отражать получаемые ими доходы.