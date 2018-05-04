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После запрета на выезд за рубеж жители Удмуртии вернули 165 млн рублей долгов
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После запрета на выезд за рубеж жители Удмуртии вернули 165 млн рублей долгов 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Жители Удмуртии погасили долги на общую сумму в 165 млн руб. с начала года после того, как их ограничили в праве выезда за границу, сообщает Udm-Info со ссылкой на УФССП по республике.
В частности, житель Якшур-Бодьинского района за пять месяцев выплатил долги почти на 700 тыс. руб. для того, чтобы снять ограничение в праве выезда за рубеж.
«Активно платить по счетам мужчина начал с декабря 2017 года. Как объяснил сам должник, стимулом для оплаты долга стало ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации. Он запланировал летом выехать на отдых за границу, и решил планомерно погасить все долги», — отметили в ФССП.
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