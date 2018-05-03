165 млн рублей долгов вернули жители Удмуртии с начала года

Ижевск. Удмуртия . Жители Удмуртии с начала 2018 года вернули 165 млн рублей долгов. Как сообщает пресс-служба УФССП, для этого приставам пришлось ограничить должников в праве выезда за границу.

Так, например, житель Якшур-Бодьинского района за 5 месяцев выплатил почти 700 тыс. рублей задолженности, чтобы снять ограничение в праве выезда за пределы России

Он задолжал 680 тыс. рублей кредитной организации, 5,5 тыс. рублей обязан оплатить за коммунальные услуги, почти 50 тыс. рублей составляет исполнительский сбор. Активно платить по счетам мужчина начал с декабря 2017 года, практически каждую неделю принося судебному приставу-исполнителю чек об оплате долга на сумму от 10 до 20 тыс. рублей.

«Как объяснил сам должник, стимулом для оплаты долга стало ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации. Он запланировал летом выехать на отдых за границу, и решил планомерно погасить все долги. Основная сумма долга уже оплачена, осталось оплатить лишь исполнительский сбор», — говорится в сообщении.