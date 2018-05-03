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РосЕвроБанк изменил условия программ лояльности по картам
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РосЕвроБанк изменил условия программ лояльности по картам 

Банки.ру 1 час назад
Программы лояльности, предлагаемые РосЕвроБанком, с 1 мая претерпели изменения.
Так, для выбора повышенного cash back в размере 5% стала доступна категория «детские товары», а категория «продукты» заменена на «супермаркет»: в эту категорию, по сообщению банка, включаются покупки в аптеках, цветочных магазинах и оплата услуг химчисток.
Продуктовый виджет
Напомним, что клиент по своему усмотрению может выбирать программы лояльности для подключения к картам, при этом «Cash back на все» и «S7 Priority» не могут быть подключены одновременно, так же как «Проценты на остаток» и «Cash back в выбранной категории».
В зависимости от тарифного плана подключение каждой программы может дополнительно тарифицироваться. «Например, за получение кешбэка в категории „путешествия“ или „рестораны“ по „Космической“, „Платиновой“ и „Зачетной“ картам комиссия составит 91 рубль в месяц. С учетом платы за обслуживание карты конечная стоимость продукта может оказаться для пользователя весьма ощутимой», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
По «Космической» карте отменена программа «Проценты на остаток», вместо нее клиентам предлагается открыть накопительный счет «Управляемый» с начислением 6,1% годовых на остаток в сумме от 50 тыс. до 10 млн рублей.
Программу «Cashberry» банк больше не предлагает.
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