РосЕвроБанк изменил условия программ лояльности по картам

Программы лояльности, предлагаемые РосЕвроБанком , с 1 мая претерпели изменения.

Так, для выбора повышенного cash back в размере 5% стала доступна категория «детские товары», а категория «продукты» заменена на «супермаркет»: в эту категорию, по сообщению банка, включаются покупки в аптеках, цветочных магазинах и оплата услуг химчисток.

Продуктовый виджет

Напомним, что клиент по своему усмотрению может выбирать программы лояльности для подключения к картам, при этом «Cash back на все» и « S7 Priority» не могут быть подключены одновременно, так же как «Проценты на остаток» и «Cash back в выбранной категории».

Екатерина Марцукова. В зависимости от тарифного плана подключение каждой программы может дополнительно тарифицироваться. «Например, за получение кешбэка в категории „путешествия“ или „рестораны“ по „Космической“, „Платиновой“ и „Зачетной“ картам комиссия составит 91 рубль в месяц. С учетом платы за обслуживание карты конечная стоимость продукта может оказаться для пользователя весьма ощутимой», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру

По «Космической» карте отменена программа «Проценты на остаток», вместо нее клиентам предлагается открыть накопительный счет «Управляемый» с начислением 6,1% годовых на остаток в сумме от 50 тыс. до 10 млн рублей.

Программу «Cashberry» банк больше не предлагает.