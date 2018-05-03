В России могут ввести налог на доход самозанятых

Минфин России предлагает ввести отдельный налог для самозанятых граждан, ставка налога может составить 3%, передает в четверг ТАСС

«Мы будем предлагать новый специальный налог (для самозанятых — ред.) — налог на профессиональный доход. Это доход, который получает человек, не привлекая дополнительных работников. Мы предлагаем, чтобы ставка налога составляла 3%, если оказание услуг идет физическим лицам, и 6%, если юридическим», — сказал заместитель министра финансов Илья Трунин

Данный налоговый режим будет действовать для самозанятых граждан с годовым доходом до 10 миллионов рублей. В пилотном режиме переход на налогообложение по предложенной схеме может начаться с 2019 года в нескольких российских регионах.

Платить налоги самозанятые смогут через мобильное приложение. Документ с предложениями в общих чертах готов и будет опубликован на портале правовой информации в мае.