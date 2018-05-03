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Сколько денег нужно туристу на проживание в Казани во время ЧМ-2018
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Сколько денег нужно туристу на проживание в Казани во время ЧМ-2018 

Казанский Портал 1 час назад
Во время чемпионата мира по футболу туристы смогут поселиться в казанские гостиницы. За однокомнатный номер в сутки придется отдать 3 400 рублей минимум. За номер-люкс — 16 000 рублей в сутки. Тарифы на стоимость гостиничных номеров определили еще в 2015 году.
Гостиницы почти полностью готовы к приему болельщиков. Сейчас в Казани 9 500 номеров, в которые уже можно заселяться. В дни матчей гостиницы будут заполнены полностью. В дни, когда игр не будет — на 85 — 90%, рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.
Кроме того, казанцы смогут сдавать болельщикам жилье. Здесь тоже есть свои правила. Максимальная сумма за номера «без звезд» — 3 400 рублей и 6 800 рублей в сутки, в зависимости от количества гостей. Иначе штраф. Иностранных граждан нужно регистрировать. В квартире должно быть новое постельное белье, гигиенические принадлежности и коммуникации должны работать исправно.
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