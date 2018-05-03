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Советские мультфильмы в современной обработке нравятся большинству россиян
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Советские мультфильмы в современной обработке нравятся большинству россиян 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Каждый третий россиянин видел любимые советские мультфильмы, снятые в наше время. Такой ответ дали 32% участников опроса, который провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Чаще всего «новые старые» мультфильмы предпочитает смотреть молодежь. Так, ремейки видели 42% молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет и 23% респондентов 45-59 лет. Наиболее популярными оказались современные серии «Простоквашино». Их видел каждый пятый участник опроса. 11% опрошенных посмотрели «Новых бременских музыкантов». 10% респондентов видели «Новые приключения кота Леопольда».
Ремейки оставили у зрителей неоднозначные впечатления. 52% опрошенных отметили, что мультфильмы им понравились. Причем в категории россиян старше 60 лет такой ответ дали 61% респондентов. Негативные впечатления остались у 43% зрителей. Причем мультфильмы в большей степени пришлись по вкусу женщинам (54%), пенсионерам (61%), сельским жителям (64%).
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