Советские мультфильмы в современной обработке нравятся большинству россиян

Каждый третий россиянин видел любимые советские мультфильмы, снятые в наше время. Такой ответ дали 32% участников опроса, который провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения

Чаще всего «новые старые» мультфильмы предпочитает смотреть молодежь. Так, ремейки видели 42% молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет и 23% респондентов 45-59 лет. Наиболее популярными оказались современные серии «Простоквашино». Их видел каждый пятый участник опроса. 11% опрошенных посмотрели «Новых бременских музыкантов». 10% респондентов видели «Новые приключения кота Леопольда».

Ремейки оставили у зрителей неоднозначные впечатления. 52% опрошенных отметили, что мультфильмы им понравились. Причем в категории россиян старше 60 лет такой ответ дали 61% респондентов. Негативные впечатления остались у 43% зрителей. Причем мультфильмы в большей степени пришлись по вкусу женщинам (54%), пенсионерам (61%), сельским жителям (64%).