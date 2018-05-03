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В России могут ввести новый налог
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В России могут ввести новый налог 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
В России могут ввести налог на профессиональный доход. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя министра финансов Илью Трунина.
Налог будет взиматься с предпринимателей, работающих без наемных сотрудников, и коснется как индивидуальных предпринимателей, так и самозанятых граждан.
Закончить разработку документа Минфин планирует уже в мае.
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Предполагается, что через специальное приложение — онлайн-офис, который будет работать как касса, гражданин будет взаимодействовать с ФНС. Установить приложение можно будет на смартфон или планшет. Для регистрации нужно будет пройти биометрическую идентификацию, прикрепить к профилю банковскую карту или счет, с которого и будет списываться налог.
Ставка налога на услуги физическим лицам, предварительно, будет в районе 3%, на услуги юридическим лицам — около 6%.
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