В России могут ввести новый налог

России могут ввести налог на профессиональный доход. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя министра финансов Илью Трунина.

Налог будет взиматься с предпринимателей, работающих без наемных сотрудников, и коснется как индивидуальных предпринимателей, так и самозанятых граждан.

Закончить разработку документа Минфин планирует уже в мае.

Предполагается, что через специальное приложение — онлайн-офис, который будет работать как касса, гражданин будет взаимодействовать с ФНС . Установить приложение можно будет на смартфон или планшет. Для регистрации нужно будет пройти биометрическую идентификацию, прикрепить к профилю банковскую карту или счет, с которого и будет списываться налог.

Ставка налога на услуги физическим лицам, предварительно, будет в районе 3%, на услуги юридическим лицам — около 6%.