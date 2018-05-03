Минфин предлагает ввести для самозанятых налог

Минфин предлагает ввести для самозанятых отдельный налог на профессиональный доход

Минфин России предлагает ввести отдельный налог для самозанятых граждан — на профессиональный доход. Ставка налога может составить 3% для самозанятых, оказывающих услуги физическим лицам, и 6%, если услуги оказываются юридическим лицам. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Илья Трунин.

"Мы будем предлагать новый специальный налог [для самозанятых] — налог на профессиональный доход. Это доход, который получает человек, не привлекая дополнительных работников, — рассказал Трунин. — Мы предлагаем, чтобы ставка налога составляла 3%, если оказание услуг идет физическим лицам, и 6%, если юридическим".

Такой налоговый режим будет действовать для самозанятых граждан с годовым доходом до 10 млн рублей. В пилотном режиме переход на налогообложение по предложенной схеме может начаться с 2019 года в нескольких российских регионах. Платить налоги самозанятые смогут через мобильное приложение. По словам замглавы Минфина, документ с предложениями в общих чертах готов и будет опубликован на портале правовой информации в мае.