Ещё
Минфин предлагает ввести для самозанятых налог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин предлагает ввести для самозанятых отдельный налог на профессиональный доход 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минфин России предлагает ввести отдельный налог для самозанятых граждан — на профессиональный доход. Ставка налога может составить 3% для самозанятых, оказывающих услуги физическим лицам, и 6%, если услуги оказываются юридическим лицам. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Илья Трунин.
"Мы будем предлагать новый специальный налог [для самозанятых] — налог на профессиональный доход. Это доход, который получает человек, не привлекая дополнительных работников, — рассказал Трунин. — Мы предлагаем, чтобы ставка налога составляла 3%, если оказание услуг идет физическим лицам, и 6%, если юридическим".
Такой налоговый режим будет действовать для самозанятых граждан с годовым доходом до 10 млн рублей. В пилотном режиме переход на налогообложение по предложенной схеме может начаться с 2019 года в нескольких российских регионах. Платить налоги самозанятые смогут через мобильное приложение. По словам замглавы Минфина, документ с предложениями в общих чертах готов и будет опубликован на портале правовой информации в мае.
ТАСС: последние новости
"Единая транспортная дирекция" возобновила перевозки в Крым по единому билету Минимальный размер оплаты труда. Досье Медведев считает верным решение сохранить плоскую шкалу НДФЛ
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России может появиться новый налог99
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии272
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе368
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы109
Россияне побили рекорд бегства в США426
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы Другое
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение