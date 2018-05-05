Самарские дачники до 13 мая будут пользоваться правом льготного проезда

В мэрии областной столицы рассказали, когда в продажу поступят 10 000 садово-дачных проездных.

— Выпуск следующей партии таких карт в ООО «Транспортная карта» запланирован к 11 мая. Обращаем внимание на то, что у дачников, не успевших приобрести «Электронный проездной», до 13 мая сохранится право льготного проезда. Для этого в автобусах, следующих по садово-дачным маршрутам, пассажирам указанной категории достаточно предъявить пенсионное удостоверение и/или социальную карту жителя Самарской области , — уточнили в администрации города.

Самаре в этом году впервые запустили систему бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт «Садово-дачная транспортная карта» с льготным способом оплаты проезда. Решение внедрить систему учета и безналичной оплаты проезда было принято для удобства пассажиров: владельцев социальной карты жителя Самарской области.

Уже по итогам первых дней перевозок 1 и 2 мая департамент транспорта зафиксировал повышенный спрос на этот вид карт: в пунктах продаж выстроились огромные очереди.