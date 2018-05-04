Опубликованы полное расписание и маршруты следования автобусных дачных маршрутов

Для удобства пассажиров вводится новая система оплаты проезда. Напомним, в прошлом году дачники использовали сезонки, к которым прилагались талоны на 4, 8 и 16 поездок в месяц. Если до конца месяца лимит не был исчерпан, то неиспользованные поездки пропадали.