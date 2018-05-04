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Опубликованы полное расписание и маршруты следования автобусных дачных маршрутов
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Опубликованы полное расписание и маршруты следования автобусных дачных маршрутов 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Для удобства пассажиров вводится новая система оплаты проезда. Напомним, в прошлом году дачники использовали сезонки, к которым прилагались талоны на 4, 8 и 16 поездок в месяц. Если до конца месяца лимит не был исчерпан, то неиспользованные поездки пропадали.
Кстати, в этом году оплата проезда будет производится по пластиковой садово-дачной транспортной карте. Приобрести ее можно в пунктах продаж ООО «Транспортная карта» МП «Самарский метрополитен» и отделениях Почты России. Стоимость самой карты составит 50 рублей. Сумма пополнения зависит от того, насколько часто вы собираетесь ездить за город. Срок действия карты — 8 месяцев с момента активации. После истечения срока карту можно будет активировать повторно.
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