В Казанском кремле назвали самых богатых чиновников Татарстана 

Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова в ходе брифинга в четверг, 3 мая назвала пятерку глав муниципалитетов с самым высоким доходом по итогам 2017 года. Речь идет именно о семейном заработке, уточнила Галимова. Возглавил рейтинг мэр Казани Ильсур Метшин. Доход семьи составил 94,3 миллионов рублей. Второе место у главы Буинского района РТ Марата Заббарова — задекларирован доход в размере 56,1 миллионов рублей. Третье место — 28,6 миллионов рублей в качестве семейного дохода главы Нижнекамского района РТ Айдара Метшина. Глава Актанышского района РТ Энгель Фаттахов указал доход в размере 11,7 миллионов рублей. Замыкает пятерку глава Нурлатского района РТ Алмаз Ахметшин — в декларации указан доход в размере 6 миллионов рублей. Отдельный рейтинг был составлен для членов правительства республики. 21,7 миллионов рублей задекларировал председатель Госкомитета РТ по закупкам Олег Редько.11,2 миллионов рублей — доход вице-премьера РТ Василя Шайхразиева. 10,6 миллионов рублей — сумма в декларации министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова. 10,5 миллионов рублей — доход, задекларированный вице-премьером РТ Лейлой Фазлеевой.10,1 миллионов рублей — доход министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова. Наконец, топ-4 доходов сотрудников аппарата президента РТ выглядит следующим образом: 161,9 миллионов рублей — доход первого замруководителя аппарата президента РТ Марата Муратова.18,4 миллионов рублей заработал заместитель управляющего делами президента РТ Адель Галявов. 15,3 миллионов рублей указал в декларации управделами президента РТ Муслих Ситдиков.11,3 миллионов рублей — доход замначальника Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Алексея Рыбалко.10,3 миллионов рублей заработал в 2017 году Рустем Гайнетдинов — глава отдела прикладных исследований проектов Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики.