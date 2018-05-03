Ещё
В Казанском кремле назвали самых богатых чиновников Татарстана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казанском кремле назвали самых богатых чиновников Татарстана 

Казанский репортер 45 минут назад
Фото: Казанский репортер
Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова в ходе брифинга в четверг, 3 мая назвала пятерку глав муниципалитетов с самым высоким доходом по итогам 2017 года. Речь идет именно о семейном заработке, уточнила Галимова. Возглавил рейтинг мэр Казани Ильсур Метшин. Доход семьи составил 94,3 миллионов рублей. Второе место у главы Буинского района РТ Марата Заббарова — задекларирован доход в размере 56,1 миллионов рублей. Третье место — 28,6 миллионов рублей в качестве семейного дохода главы Нижнекамского района РТ Айдара Метшина. Глава Актанышского района РТ Энгель Фаттахов указал доход в размере 11,7 миллионов рублей. Замыкает пятерку глава Нурлатского района РТ Алмаз Ахметшин — в декларации указан доход в размере 6 миллионов рублей. Отдельный рейтинг был составлен для членов правительства республики. 21,7 миллионов рублей задекларировал председатель Госкомитета РТ по закупкам Олег Редько.11,2 миллионов рублей — доход вице-премьера РТ Василя Шайхразиева. 10,6 миллионов рублей — сумма в декларации министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова. 10,5 миллионов рублей — доход, задекларированный вице-премьером РТ Лейлой Фазлеевой.10,1 миллионов рублей — доход министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова. Наконец, топ-4 доходов сотрудников аппарата президента РТ выглядит следующим образом: 161,9 миллионов рублей — доход первого замруководителя аппарата президента РТ Марата Муратова.18,4 миллионов рублей заработал заместитель управляющего делами президента РТ Адель Галявов. 15,3 миллионов рублей указал в декларации управделами президента РТ Муслих Ситдиков.11,3 миллионов рублей — доход замначальника Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Алексея Рыбалко.10,3 миллионов рублей заработал в 2017 году Рустем Гайнетдинов — глава отдела прикладных исследований проектов Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики.
Казанский репортер: последние новости
Рустам Минниханов увеличил свой доход в сравнении с прошлым годом «Жарова – в отставку»: В Казани поддержали акцию против блокировки Telegram Сумма долга Роберта Мусина выросла в 100 раз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе366
Россияне побили рекорд бегства в США389
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы106
ЦБ резко повысил курс доллара102
Путин обойдется без кортежа112
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
00:16
Показали роскошный отдых украинского политика
Политика Общество
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:39
Девушка отразила атаку налётчика с ножом
Происшествия Криминал
07:02
Умер Рудольф Алексахин
Наука и техника
00:15
Бузова планирует заменить Telegram
Интернет Наука и техника
01:59
Путин обойдется без кортежа
Политика Статьи
00:29
Стоцкая стала жертвой обмана
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение