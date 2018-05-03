Центробанк Чехии введет новые ограничения по ипотечным кредитам 

Чешский Национальный Банк (ЧНБ) сейчас рассматривает введение двух новых ограничений. Первое из них касается суммы ипотечного кредита, которая не должна превышать общую годовую зарплату за восемь лет. Таким образом, при средней зарплате в €1240 (данные за март 2018 года) максимальный размер ипотечного кредита составит €118 790, пишет CZ News.info. Второе ограничение затронет минимальный размер платежа. Он не должен будет превышать 40% от дохода заемщика, причем учитывается не только платеж по ипотеке, но и другие платежи по остальным кредитам. То есть, при средней зарплате €1240 платежи не должны быть выше €490. Как ожидается, новые рекомендации будут опубликованы 12 июня 2018 года. Несмотря на то, что они не являются обязательными, большинство банков стараются их исполнять. Напомним, в 2016 году Центробанк Чехии
ограничил сумму допустимых ипотечных кредитов
до 95% от стоимости недвижимости. А с апреля 2017 года получить займ в Чехии можно только на 90% от стоимости жилья.
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