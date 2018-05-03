Вкладчики Русского Торгового Банка не могут получить страховку наличными в первый день выплат

Несколько вкладчиков Русского Торгового Банка рассказали Банки.ру , что 3 мая, в первый день выплаты страхового возмещения, им не удалось получить наличный расчет в Россельхозбанке

«Сегодня я попытался получить страховое возмещение как вкладчик Русского Торгового Банка в Москве . Я обратился в три офиса Россельхозбанка, и везде меня попросили вернуться после праздников, хотя выплата возмещения официально стартует 3 мая 2018 года, — рассказал Банки.ру Иван Воронцов. — В офисе РСХБ на улице Долгоруковской мне сказали, что наличных денег сейчас нет, но меня могут записать на выдачу 8 мая. В офисе на Арбате подтвердили эту информацию и тоже предложили записаться на 8 мая. Еще в одном из центральных офисов также не смогли помочь с выплатой страхового возмещения в день обращения».

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На форуме Банки.ру вкладчики Русского Торгового Банка также сообщают о проблемах с выплатами. Так, тем, кто заказал деньги заранее на 3 мая, страховое возмещение в наличной форме выдается в полном объеме. Тем же, кто такой заказ не сделал, выдают наличными максимум 100 тыс. рублей, а за оставшейся суммой предлагают приходить начиная с 7 мая (также по записи).

Эксперты отмечают, что обычно заранее записываться на получение страховой суммы по вкладу, имевшемуся в банке с отозванной лицензией, не нужно. В то же время всегда можно осуществить безналичный перевод суммы страхового возмещения на счет в другом банке или также безналично разместить сумму страхового возмещения в банке, который выступает агентом по страховым выплатам, — например, на депозите.

Напомним, ЦБ РФ лишил лицензии Русский Торговый Банк 20 апреля 2018 года одновременно с банком «Логос» . Позже, 26 апреля, в качестве единственного банка-агента, осуществляющего выплату страхового возмещения вкладчикам двух этих кредитных организаций, был назначен Россельхозбанк. Для вкладчиков банка «Логос» прием заявлений на компенсации по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты стартовали 28 апреля, а для клиентов Русского Торгового Банка — сегодня, 3 мая.