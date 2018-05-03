Нижегородцам рассказали, как грамотно тратить деньги

Почему вообще возникла тема финансовой грамотности? Вроде бы все просто: деньги — они или есть, или их нет.

Сергей Макаров : Тема стала актуальной с появлением новой экономики. Во времена СССР было «Храните деньги в сберегательной кассе», какое-то страхование — и все. По существу, деньги играли, скажем так, номинальную роль. В новой экономике многим, особенно пожилым, оказалось очень сложно перестроиться.

Но и новому поколению нужно адаптироваться к самостоятельной жизни, поэтому людям надо дать как можно больше информации. Неслучайно в сентябре прошлого года была принята национальная стратегия повышения финансовой грамотности населения — соответствующие уроки уже заложены в программу обществоведения для девятых классов. Разработаны специальные пособия для детей, проводятся школьные олимпиады по этому предмету.

Кто чаще всего попадает в финансовую ловушку и почему?

Сергей Макаров: Нет какого-то единого фактора. Например, есть люди с несколькими высшими образованиями, которые попадают в такие ситуации. Понятно, что никто не хочет сознательно загнать себя в кредитную яму. В большинстве случаев это неграмотное принятие финансовых решений. Например, у 90 процентов населения нет резервного фонда — так называемой «подушки безопасности», которая бы в случае непредвиденных ситуаций позволила не бежать срочно за микрокредитом, а использовать свои средства. Она по правилам управления личными финансами должна составлять три, а лучше шесть ежемесячных расходов. Чем больше, тем лучше. Есть и момент эмоциональности принятия решений, и маркетинг, который все глубже и глубже «залезает к нам в голову» и строится на приемах, заставляющих делать необдуманные шаги. Например, на чувстве упущенной выгоды.

Возраст играет роль?

Сергей Макаров: Очень условную. Например, люди старше 50 лет могут взять кредит, чтобы вложить деньги в финансовую пирамиду. Если раньше было несколько крупных пирамид, то сейчас множество локальных. Сегодня невозможно на серьезном уровне рекламировать пирамиду по ТВ, как это делало «МММ». Центробанк быстро эту историю прекратит. Но место ТВ заняли соцсети, которые очень сложно контролировать. И такое сарафанное радио на современном уровне работает очень хорошо. Желание быстрых денег у части населения будет всегда. Банк предлагает шесть процентов в год, а тут — процент в день. «Может, успею, вовремя заберу», — думают некоторые. Результат известен.

Если не рассматривать сторонников пирамид, то с какими рисками сталкиваются обычные люди?

Сергей Макаров: Типичный случай: семья с не очень высоким доходом вынуждена взять кредит, но затем выплачивать его уже не может.

Молодые люди часто гонятся за потребительскими кредитами. «Я хочу купить 10-й айфон. Еще неизвестно, как я потом стану выплачивать кредит, но крутой смартфон будет у меня сейчас», — рассуждают некоторые из них. Это так называемое показное потребительство — проблема не только российская. В не самом богатом районе Сан-Франциско коллегу-финансиста поразило обилие вывесок микрокредитных организаций типа наших МФО с призывами «Возьми деньги сейчас!»

Шла речь о том, чтобы запретить МФО в принципе, но ограничили лишь уровень процентов за пользование кредитом. Почему? Вроде бы абсолютное зло?

Сергей Макаров: На самом деле они занимают в сфере кредитования свою важную нишу. Займы до зарплаты, которые становятся ловушкой для некоторых людей, на самом деле не самая большая доля кредитов, выдаваемых МФО. Большая часть — займы предпринимателям. Банки дают деньги бизнесу сложно, поскольку это всегда риск. А банк рисковать не хочет. К тому же у него есть определенные ограничения. А МФО более свободны в этом плане и идут на риск. Скорее, вопрос стоит не о самих МФО, а о структурировании их услуг. Или, например, сейчас многие пользуются рефинансированием кредитов в другом банке. Это очень полезная штука. Я знаю человека, у которого было несколько кредитов на общую сумму около одного миллиона рублей. Ставка колебалась от 18 до 24 процентов годовых, а общий ежемесячный платеж по ним составлял около 40 тысяч рублей. Взяв кредит в другом банке под 12 процентов годовых и продлив немного срок его погашения, он стал платить 25 тысяч ежемесячно. Разница ощутима. Поэтому надо изучать информацию и искать варианты.

Насколько грамотно люди распоряжаются своими расходами?

Сергей Макаров: Только за счет понимания, на что тратятся деньги, можно сэкономить от пяти до 30 процентов дохода. Мы теряем их на простых вещах. Например, 30 декабря «внезапно» наступает преддверие нового года, и нужно бежать покупать подарки. Мы что, не знали об этом? Хотя те же подарки месяцем раньше можно было купить значительно дешевле. Например, зимнюю резину или шубу лучше покупать весной. Потому что, покупая их в сезон, значительно переплачиваем. У меня есть простой рецепт, которым я пользуюсь много лет: ходить в магазин надо со списком, экономия получается существенная. Радовать же себя покупками надо осознанно, исходя из того, что вы хотите, а не спонтанно: увидел — приобрел. В результате женщина купила внезапно понравившуюся вещь, один раз надела, а потом она годами висит в шкафу. Можно провести инвентаризацию дома и такие вещи расположить так, чтобы они постоянно попадались на глаза. Например, спортивный тренажер, на котором давно не занимаешься. А его можно продать.

Если удалось скопить и появились «лишние» деньги, как ими лучше распорядиться?

Сергей Макаров: При инвестировании нужно всегда учитывать прямую взаимозависимость — чем выше доход, тем выше риск. Сегодня поле для личного инвестирования огромно. Можно покупать валюту, золото, акции. Причем не нужно никуда идти, все делается в электронном виде. Но те же акции — это всегда риск. Хотя есть способ получать хороший доход не рискуя. Это индивидуальные инвестиционные счета, которые дают возможность вносить ежегодно до 400 тысяч рублей, каждый год получая налоговый вычет в размере 13 процентов от суммы вклада. Но для этого деньги на счету должны пролежать три года. Все это время можно покупать акции, но если не хочется вообще рисковать, деньги могут просто лежать, принося 13 процентов годовых за счет налогового вычета.

Есть другой простой и надежный инструмент — облигации федерального займа. Их доходность — семь процентов годовых. Итого получается 20 процентов дохода ежегодно. А это уже хорошие суммы. Та же «подушка безопасности», как правило, хранится на депозите, и это понятно, когда деньги могут понадобиться в любой момент. Но там доход невысокий. Поэтому те деньги, что сверх «подушки», лучше инвестировать другими способами.

Ключевой вопрос

Есть какая-то система планирования расходов?

Сергей Макаров: Я для себя ввел четыре правила системного управления своими финансами. Понимание, зачем что-то покупаю. Затем — учет: как только начинаем даже просто записывать расходы, тут же начинаем меньше тратить. Далее — оптимизация расходов. И в итоге — планирование бюджета. Учет важно делать не раз от разу, а системно. Он даст четкое понимание, на что я на самом деле трачу и какую долю в расходах это составляет. Потом анализ позволит грамотно распоряжаться финансами. Например, человек хочет купить машину. Но сначала он должен понять, для чего она ему нужна: «попонтоваться» или для каких-то функциональных целей? И тогда не исключено, что необходимые потребности в транспорте лучше закрыть другими средствами. Например, такси может оказаться дешевле, учитывая дальнейшие расходы на бензин, ремонт, техосмотр, ОСАГО и так далее.