Безработным россиянам предложили самим платить за себя страховые взносы

Депутат Госдумы предложил не стоящим на учете безработным самим перечислять за себя страховые взносы во внебюджетные фонды. Автор инициативы даже создал соответствующий законопроект, согласно которому на пенсию неработающим гражданам придется отчислить 22% от МРОТ, в ФСС 2,9%, а на ОМС пойдет 5,1% от «минималки». Платить депутат предлагает каждый месяц банковскими переводами.

Депутат считает, что работающие «в белую» граждане не должны оплачивать лечение и пенсию дееспособным, но официально не трудоустроенным людям, а предложенный им законопроект, будучи принятым, поможет привлечь в бюджет дополнительные деньги и вывести из серой зоны экономики не устроенных официально граждан.