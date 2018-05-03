Ещё
Главный новосибирский следователь отчитался о миллионных доходах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главный новосибирский следователь отчитался о миллионных доходах 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Руководители следственного управления СК России по Новосибирской области отчитались о своих доходах за прошедший год — руководитель регионального подразделения задекларировал более 3 миллионов рублей.
Сведения о доходах следователей появились 3 мая на официальном сайте ведомства.
Согласно документам, руководитель управления, генерал-майор юстиции Андрей Лелеко получил в 2017 году доход в 3,28 миллиона рублей. В его пользовании квартира площадью 121 квадратный метр, а также доли с женой в ещё трёх квартирах и Nissan X-Trail. Его супруга задекларировала доход в миллион рублей. Также в списке значится два земельных участка. В прошлом году Лелеко декларировал 3,1 миллиона рублей.
О доходах отчитались и трое заместителей Андрея Лелеко. Больше всего из них за год заработал Юрий Чистоходов — чуть больше 3 миллионов рублей. Он задекларировал жилой дом и квартиру, а его супруга — 2,2 миллиона рублей. За год доход Чистоходова уменьшился на 600 тысяч. Меньше годовой доход у первого заместителя Андрея Щукина — 2,6 миллиона рублей, а также две квартиры и гаражный бокс с Honda CR-V. Заместитель руководителя Виталий Зарипов получил доход в 2,5 миллиона рублей, задекларировал две квартиры и Volkswagen Tiguan, его супруга — 1,8 миллиона рублей.
В пресс-службе СКР по Новосибирской области предоставить оперативный комментарий по доходам руководителей не смогли. «Информация по обоснованию — только по официальному запросу», — сообщили корреспонденту НГС в ведомстве.
В прошлом месяце свои миллионные доходы раскрыли сенаторы Новосибирской области, депутаты Госдумы, а также депутаты Заксобрания.
ngs.ru: последние новости
Ректор НГТУ Батаев заработал за год три миллиона Мелочь, а неприятно: банк оштрафовали на 100 тысяч за лишнюю копейку Электронное ОСАГО рухнуло в 4 раза после блокировки «Телеграм»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе353
Россияне побили рекорд бегства в США372
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы104
ЦБ резко повысил курс доллара98
Путин обойдется без кортежа87
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
00:16
Показали роскошный отдых украинского политика
Политика Общество
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:39
Девушка отразила атаку налётчика с ножом
Происшествия Криминал
07:02
Умер Рудольф Алексахин
Наука и техника
00:15
Бузова планирует заменить Telegram
Интернет Наука и техника
01:59
Путин обойдется без кортежа
Политика Статьи
00:29
Стоцкая стала жертвой обмана
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение