Главный новосибирский следователь отчитался о миллионных доходах

Сведения о доходах следователей появились 3 мая на официальном сайте ведомства.

Согласно документам, руководитель управления, генерал-майор юстиции Андрей Лелеко получил в 2017 году доход в 3,28 миллиона рублей. В его пользовании квартира площадью 121 квадратный метр, а также доли с женой в ещё трёх квартирах и Nissan X-Trail. Его супруга задекларировала доход в миллион рублей. Также в списке значится два земельных участка. В прошлом году Лелеко декларировал 3,1 миллиона рублей.

О доходах отчитались и трое заместителей Андрея Лелеко. Больше всего из них за год заработал Юрий Чистоходов — чуть больше 3 миллионов рублей. Он задекларировал жилой дом и квартиру, а его супруга — 2,2 миллиона рублей. За год доход Чистоходова уменьшился на 600 тысяч. Меньше годовой доход у первого заместителя Андрея Щукина — 2,6 миллиона рублей, а также две квартиры и гаражный бокс с Honda CR-V. Заместитель руководителя Виталий Зарипов получил доход в 2,5 миллиона рублей, задекларировал две квартиры и Volkswagen Tiguan, его супруга — 1,8 миллиона рублей.

В пресс-службе СКР по Новосибирской области предоставить оперативный комментарий по доходам руководителей не смогли. «Информация по обоснованию — только по официальному запросу», — сообщили корреспонденту НГС в ведомстве.