Сокольчанку «развернули» в аэропорту из-за долгов

Долги по кредитам помешали жительнице Сокольского района отправиться на отдых за рубеж. Задолженность свыше 200 тысяч рублей не позволила женщине вместе с семьей отправиться в Европу.

В аэропорту сотрудники пограничного контроля отказали сокольчанке в выезде из страны. В результате всей семье пришлось вернуться обратно. После инцидента женщина оплатила долг в полном объеме.