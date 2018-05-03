Сокольчанку «развернули» в аэропорту из-за долгов 

Долги по кредитам помешали жительнице Сокольского района отправиться на отдых за рубеж. Задолженность свыше 200 тысяч рублей не позволила женщине вместе с семьей отправиться в Европу.
В аэропорту сотрудники пограничного контроля отказали сокольчанке в выезде из страны. В результате всей семье пришлось вернуться обратно. После инцидента женщина оплатила долг в полном объеме.
В такой же ситуации оказался и житель Тарногского района. У мужчины накопилось около 20 тысяч рублей долга, когда он собрался на отдых в Турцию. Под угрозой срыва планов мужчина полностью погасил задолженность.