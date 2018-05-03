Портфель вкладов физлиц Челябинского филиала РСХБ превысил 14 млрд рублей

По состоянию на 27 апреля 2018 года объем вкладов физических лиц Челябинского филиала Россельхозбанка превысил 14 млрд рублей, увеличившись с на 25% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Только за 4 месяца текущего года в филиале открыто более 5,5 тыс. депозитов на общую сумму свыше 2 млрд рублей. Наибольшей популярностью среди южноуральцев пользуются пенсионные вклады, на которые приходится 40% портфеля. На текущий момент свои сбережения Банку доверили более 135 тыс. жителей Челябинской области

«Вклады — надежный и удобный инструмент для сбережения средств. Число наших вкладчиков с каждым днем растет, мы в свою очередь всегда стараемся оправдать их доверие и предложить широкую линейку депозитов и высокое качество сервиса», — отметил директор Челябинского филиала Банка Константин Болдырев.

Получить подробную информацию о действующих процентных ставках, рассчитать доходность по вкладу можно во всех офисах Челябинского филиала АО «Россельхозбанк» и на официальном сайте Банка www.rshb.ru