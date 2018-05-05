Туристический поток в столицу из-за рубежа на майские праздники вырос почти на 20 процентов 

Иностранцы также интересуются предстоящим парадом Победы.
Въездной туристический поток в Москву из-за рубежа на майские праздники вырос в годовом выражении почти на 20 процентов. Такая статистика появилась в пятницу, 4 мая.
— Согласно данным, обнародованным туроператорских организаций, въездной турпоток в столицу вырос на 20 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом за прошлый год, — говорится на сайте Ростуризма.
Отмечается, что большинство иностранных туристов, прибывающих в город, выбирают экскурсионные программы и маршруты, которые включают в себя посещение Красной площади.
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