Ещё
Банк «Невастройинвест» повысил ставки по рублевым вкладам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк «Невастройинвест» повысил ставки по рублевым вкладам 

Банки.ру 37 минут назад
«Вклад на 5» (от 50 тыс. рублей, от 366 до 1095 дней) открывается под 7—7,7% годовых (вместо 5,35—6,45%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
Доходность «Классического» (проценты выплачиваются в конце срока) составит 3,8—7,95% (ранее — 2,3—5,5%), а «Классического Плюс» (проценты ежемесячно капитализируются) — 3,3—7,7% годовых (прежде — 2,8—5%). Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Срок — 95, 185, 375, 735 дней.
Продуктовый виджет
«Пополняемый» (проценты выплачиваются ежемесячно) привлекается под 4,95—7,8% (ранее — под 2,95—6,55%), а «Пополняемый Плюс» (проценты ежемесячно капитализируются) — под 4,6—7,45% годовых (вместо 2,95—6,05%). Срок депозитов — от 61 до 1095 дней.
Минимальная сумма — 5 тыс. рублей.
Дополнительные взносы предусмотрены для «Вклада на 5», «Пополняемого» и «Пополняемого Плюс».
Банки.ру: последние новости
Сбербанк сообщил об улучшении условий по потребительским кредитам Банк «Центрально-Азиатский» внес изменения в тарифы по дебетовым картам МРОТ в России сравнялся с прожиточным минимумом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы92
Россияне побили рекорд бегства в США222
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов257
Полномочия Медведева передадут Кудрину1030
В Сирии разбился российский истребитель431
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
02:54
Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
Происшествия Азия
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение