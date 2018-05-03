Банк «Невастройинвест» повысил ставки по рублевым вкладам

«Вклад на 5» (от 50 тыс. рублей, от 366 до 1095 дней) открывается под 7—7,7% годовых (вместо 5,35—6,45%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Доходность «Классического» (проценты выплачиваются в конце срока) составит 3,8—7,95% (ранее — 2,3—5,5%), а «Классического Плюс» (проценты ежемесячно капитализируются) — 3,3—7,7% годовых (прежде — 2,8—5%). Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Срок — 95, 185, 375, 735 дней.

Продуктовый виджет

«Пополняемый» (проценты выплачиваются ежемесячно) привлекается под 4,95—7,8% (ранее — под 2,95—6,55%), а «Пополняемый Плюс» (проценты ежемесячно капитализируются) — под 4,6—7,45% годовых (вместо 2,95—6,05%). Срок депозитов — от 61 до 1095 дней.

Минимальная сумма — 5 тыс. рублей.

Дополнительные взносы предусмотрены для «Вклада на 5», «Пополняемого» и «Пополняемого Плюс».