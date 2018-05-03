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Директор тамбовской фирмы полгода не платил сотрудникам зарплату
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Директор тамбовской фирмы полгода не платил сотрудникам зарплату 

АиФ 36 минут назад
Фото: АиФ
Работники тамбовской организации, занимающейся разведением сельскохозяйственной птицы, почти полгода оставались без зарплаты, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Гендиректор с августа по декабрь 2017 года не выплачивал зарплату 23 работникам. Долг перед сотрудниками составил порядка 1,5 млн рублей. При этом имевшиеся на расчетных счетах деньги гендиректор отправлял на решение текущих финансовых проблем, связанных с непрерывным производственным процессом.
Во время следствия всю задолженность перед работниками погасили.
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