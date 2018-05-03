Ваши права. Как получить налоговый вычет за платное лечение

Sobesednik.ru узнал, каким образом снизить расходы на платные медицинские услуги за счет вычета из подоходного налога.

Все официально работающие граждане платят налоги. И большинство, заболев, оплачивают какие-либо медицинские услуги. В таком случае они могут получить налоговый вычет — своего рода компенсацию, часть уплаченного подоходного налога. Как это сделать?

За что полагается возврат налога

— За платное лечение (в том числе зубов)

— За оплаченные из своего кармана анализы

— За роды по контракту

— За покупку лекарств (тех, что были назначены врачом)

— За лечение детей

— За ЭКО — За долечивание в санатории (только за ту часть, что касалась лечения)

— За полис ДМС — За высокотехнологичные операции, в том числе очень дорогие

Цифры

120 тысяч рублей — с этой суммы можно получить вычет за лечение (в год). Но если лечение дорогостоящее, ограничения нет 13% — такова максимальная сумма от общей (120 тысяч в год), получить которую можно в виде вычета

3 месяца — столько длится проверка документов после их предоставления в налоговую

Вы лечились платно. Как действовать дальше?

Cхема действий при возврате налога довольно проста, но требует сбора необходимых бумаг и некоторого количества времени. Вот как выглядит этот путь.

1. Вы ждете наступления следующего налогового периода. То есть, например, в 2018 году сможете получить вычет за предыдущие годы — 2015–2017.

2. Берете в бухгалтерии по месту работы справку по форме 2-НДФЛ — за каждый год. Обратите внимание, что вернуть часть налога можно только в том случае, если медуслуги вы оплачивал­и из личных средств. Если это делал, к примеру, работодатель, то возврат не п­оложен.

3. Собираете оставшиеся документы: паспорт + копия, копии договоров с медицинским учреждением, которое оказало услуги, копию его лицензии, рецепты (если речь о лекарствах), чеки оплаты. Если вы претендуете на получение вычета за родственников (детей младше 18 лет, родителей или мужа/жену), нужно подтверждение родства — свидетельство о рождении, о браке.

4. На основе этих документов вы заполняете декларацию по форме 3-НДФЛ (образцы есть на сайте налоговой службы

5. Подаете пакет документов в территориальное отделение налоговой инспекции вместе с заявлением, в котором будут указаны реквизиты для перечисления вычета. Лучше сделать это сразу, чтобы не ехать в налоговую второй раз для предоставления сведений о счете. И ждете, пока налоговая произведет проверку и сумма поступит на ваш счет.