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Жительница Карелии лишилась денег, заполнив анкету в Интернете
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Жительница Карелии лишилась денег, заполнив анкету в Интернете 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В результате манипуляций в Сети у жительницы Беломорска с двух банковских карт списали 22 тысячи рублей.
50-летняя жительница Беломорска обратилась в полицию с заявлением о списании 22 тысяч рублей. По информации МВД, женщина нашла в Интернете объявление о том, что банк, в котором у нее открыт счет, проводит опрос качества оказываемых услуг.
Она перешла по ссылке и не заметила, как попала не на официальную страницу банка, а на страницу-клон. Там была размещена анкета, в которой помимо персональных данных необходимо было ввести парольную информацию по карте, а также набрать пароли, которые пришли в смс. В результате этих манипуляций со счетов двух банковских карт потерпевшей были списаны деньги. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По материалам: ptzgovorit.ru
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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