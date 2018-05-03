Жительница Карелии лишилась денег, заполнив анкету в Интернете

В результате манипуляций в Сети у жительницы Беломорска с двух банковских карт списали 22 тысячи рублей.

50-летняя жительница Беломорска обратилась в полицию с заявлением о списании 22 тысяч рублей. По информации МВД, женщина нашла в Интернете объявление о том, что банк, в котором у нее открыт счет, проводит опрос качества оказываемых услуг.

Она перешла по ссылке и не заметила, как попала не на официальную страницу банка, а на страницу-клон. Там была размещена анкета, в которой помимо персональных данных необходимо было ввести парольную информацию по карте, а также набрать пароли, которые пришли в смс. В результате этих манипуляций со счетов двух банковских карт потерпевшей были списаны деньги. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.