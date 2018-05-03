В Хабаровском крае выделят более 900 млн рублей на жилье для сирот

На приобретение жилья для около 580 сирот в Хабаровском крае в этом году будет выделено 904,1 млн руб., сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на региональное правительство.

В квартирах для сирот делают социальный ремонт, устанавливают сантехнику, электроплиты и приборы учета. Всего с 2006 года в Хабаровском крае квартиры получили 1814 человек, оставшихся без попечения родителей.

Сироты также могут компенсировать расходы на аренду жилья. Сейчас деньги на это в Хабаровском крае получают 1143 человека.