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Глава СУ СКР по РТ заработал в 2017 году 2,7 миллионов рублей
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Глава СУ СКР по РТ заработал в 2017 году 2,7 миллионов рублей 

Казанский репортер 26 минут назад
Фото: Казанский репортер
Сотрудники СУ СКР по РТ подали декларации о доходах в 2017 году. Так, глава татарстанского управления Павел Николаев задекларировал доход в размере 2,7 миллионов рублей. В сравнении с 2016 и 2015 годами сумма осталась неизменной. В качестве собственности в декларации указана квартира площадью 112,6 квадратных метров. Доход первого заместителя руководителя управления Марата Зарипова составил в 2017 году 2,2 миллиона рублей. В собственности у Зарипова жилое помещение (8,6 кв.м.) и квартира (94,7 кв.м.) Еще одна квартира (91,6 кв.м.) находится в пользовании замруководителя СУ СКР по РТ. Доход заместителя руководителя управления Руслана Залялиева составил 4,1 миллионов рублей. Он владеет земельным участком (561 кв.м.), домом (48,2 кв.м.) и квартирой (120,5 кв.м.) В декларации 2016 года значилась информация о квартире площадью 33,7 квадратных метров. Замглавы татарстанского управления СКР Ильяс Масаллимов задекларировал доход в размере 2 миллионов рублей. В собственности у Масаллимова дом (465,8 кв.м.) и земельный участок (1718 кв. м) Наконец, доход заместителя главы СУ СКР по РТ Владимира Циомы составил 1,1 миллиона рублей. Кроме того, он владеет квартирой (150,6 кв.м.) Кстати, 18 чиновников в Татарстане отказались подавать декларации о доходах.
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