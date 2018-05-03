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Семья президента Татарстана заработала в 2017 году более 145 млн рублей
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Семья президента Татарстана заработала в 2017 году более 145 млн рублей 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Семья президента Татарстана получила в 2017 году более 145 млн рублей дохода, следует из декларации, опубликованной на сайте президента Татарстана.
Рустам Минниханов заработал 7,7 млн рублей, а его супруга в 17 раз больше, она задекларировала 137, 4 млн рубле дохода. При этом у главы Татарстана нет в собственности ни недвижимости, ни транспорта. Зато его супруга владеет жилым домом и гостевым домом, двумя земельными участками, двумя квартирами (одна из них в Объединенных Арабских Эмиратах, полученная в порядке наследования). Кроме того в собственности у нее есть машиноместо и два парковочным места (также в Объединенных Арабских Эмиратах в порядке наследования). Однако личного транспорта у супруги президента РТ нет.
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