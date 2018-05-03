Семья президента Татарстана заработала в 2017 году более 145 млн рублей

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Семья президента Татарстана заработала в 2017 году более 145 млн рублей

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