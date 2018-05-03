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РСХБ и компания «Мельинвест» запустили совместную программу для МСП
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РСХБ и компания «Мельинвест» запустили совместную программу для МСП 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Благодаря совместной программе, представители сегмента МСП могут приобрести в кредит технику АО «Мельинвест» по специальной цене. Производитель предоставляет скидку в размере 5% от стоимости приобретаемого оборудования и бесплатное сервисное обслуживание в течение первого года эксплуатации.
Минимальный первоначальный взнос для заемщика по кредитной программе Россельхозбанка в зависимости от приобретаемой техники составляет 25% от ее стоимости, срок кредитования — до 8 лет.
Становясь участником этой программы, предприниматель существенно сокращает расходы при запуске масштабного производства и экономит за счет снижения стоимости приобретаемого имущества, суммы кредита и размера начисляемых процентов.
Программа является продолжением реализованных партнерских программ РСХБ с крупнейшими отечественными производителями техники.
Подробнее о программе.
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