РСХБ и компания «Мельинвест» запустили совместную программу для МСП

Благодаря совместной программе, представители сегмента МСП могут приобрести в кредит технику АО «Мельинвест» по специальной цене. Производитель предоставляет скидку в размере 5% от стоимости приобретаемого оборудования и бесплатное сервисное обслуживание в течение первого года эксплуатации.

Минимальный первоначальный взнос для заемщика по кредитной программе Россельхозбанка в зависимости от приобретаемой техники составляет 25% от ее стоимости, срок кредитования — до 8 лет.

Становясь участником этой программы, предприниматель существенно сокращает расходы при запуске масштабного производства и экономит за счет снижения стоимости приобретаемого имущества, суммы кредита и размера начисляемых процентов.

Программа является продолжением реализованных партнерских программ РСХБ с крупнейшими отечественными производителями техники.

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