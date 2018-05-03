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Россельхозбанк и производитель сельхозоборудования запустили совместную программу для МСП
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Россельхозбанк и производитель сельхозоборудования запустили совместную программу для МСП 

Банки.ру 41 минуту назад
Фото: АиФ-Оренбург
«Благодаря совместной программе, представители сегмента МСП могут приобрести в кредит технику АО „Мельинвест“ по специальной цене. Производитель предоставляет скидку в размере 5% от стоимости приобретаемого оборудования и бесплатное сервисное обслуживание в течение первого года эксплуатации», — отмечается в релизе.
Минимальный первоначальный взнос для заемщика по кредитной программе Россельхозбанка в зависимости от приобретаемой техники составляет 25% от ее стоимости, срок кредитования — до восьми лет.
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