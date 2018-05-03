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От Кинапа до Зеленой Рощи начали ходить пээски, стоимость проезда возросла
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Россияне побили рекорд бегства в США
Россияне побили рекорд бегства в США

От Кинапа до Зеленой Рощи начали ходить пээски, стоимость проезда возросла 

Волга Ньюс 2 часа назад
Судно стартует из города ежедневно в 7.45, 16:00, 19:00, по субботам, воскресениям и праздничным дням будет ходить дополнительный рейс — в 11.00. В город ПС-ки будут отправляться в 7:15, 14:30, 18:30 — каждый день, а также и в 10:30 по выходным и праздникам.
Переправа в этом году стоит 70 рублей с человека. Пенсионеры по удостоверению могут проехать за 50 рублей, дети до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — за 40 рублей. За провоз велосипеда, домашних животных и габаритных вещей придется доплатить 50 рублей. Собак можно провозить только в намордниках.
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