От Кинапа до Зеленой Рощи начали ходить пээски, стоимость проезда возросла

Судно стартует из города ежедневно в 7.45, 16:00, 19:00, по субботам, воскресениям и праздничным дням будет ходить дополнительный рейс — в 11.00. В город ПС-ки будут отправляться в 7:15, 14:30, 18:30 — каждый день, а также и в 10:30 по выходным и праздникам.

Переправа в этом году стоит 70 рублей с человека. Пенсионеры по удостоверению могут проехать за 50 рублей, дети до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — за 40 рублей. За провоз велосипеда, домашних животных и габаритных вещей придется доплатить 50 рублей. Собак можно провозить только в намордниках.