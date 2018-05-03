Бюджет доплатит за отдыхающих

И уточнили, что параллельно минкультуры разрабатывает проект постановления правительства о проведении пилотного проекта по предоставлению субсидий из бюджета на господдержку туроператоров. Документ находится на согласовании.

Речь идет о субсидиях в размере от 1,5 до 5 тысяч рублей за каждого туриста, который приобрел у туроператора путевку по России . Сумма зависит от конкретного курорта. На максимальное возмещение смогут рассчитывать компании, продающие туры в Сибирь и на Дальний Восток. В дальнейшем определят минимальное число туристов, которых турфирма должна отправить на отдых, прежде чем сможет претендовать на господдержку.

Тактику финансового стимулирования турпотоков используют многие страны. Турция в этом году пообещала компаниям, которые привезут в порты страны в рамках морских круизов группу свыше 100 человек, заплатить от 25 до 45 долларов в зависимости от сезона. В России прошлой осенью Ростуризм предлагал 7 миллиардов рублей, которые идут на субсидирование авиабилетов, направить на частичную оплату перевозки в составе пакетных туров по России. Два года назад минкультуры выдвигало идею доплачивать за каждого туриста от одной до двух тысяч рублей.

Минкультуры предлагает ввести субсидии для турфирм от 1,5 до 5 тысяч рублей за каждого туриста

Сегодня игроки рынка говорят, что их интерес к проекту будет зависеть от конечных условий предоставления субсидий. Кроме того остается открытым вопрос, кому должны помочь субсидии — бизнесу или туристам, для которых цена путевки может снизиться на размер субсидии. Если взять за основу стоимость путевки в 20 тысяч, минимальная скидка будет 7,5 процента.