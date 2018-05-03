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Бюджет доплатит за отдыхающих
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Бюджет доплатит за отдыхающих 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Амител
И уточнили, что параллельно минкультуры разрабатывает проект постановления правительства о проведении пилотного проекта по предоставлению субсидий из бюджета на господдержку туроператоров. Документ находится на согласовании.
Речь идет о субсидиях в размере от 1,5 до 5 тысяч рублей за каждого туриста, который приобрел у туроператора путевку по России. Сумма зависит от конкретного курорта. На максимальное возмещение смогут рассчитывать компании, продающие туры в Сибирь и на Дальний Восток. В дальнейшем определят минимальное число туристов, которых турфирма должна отправить на отдых, прежде чем сможет претендовать на господдержку.
В минкультуры уже назвали регионы, которые в случае принятия поправок войдут в пилотный проект: это Алтай и Алтайский край, Бурятия, Вологодская и Иркутская области, Камчатский и Приморский края, Карелия, Краснодарский край (без Сочи), Сахалинская область. Для этих регионов стимулирующие меры будут работать круглый год. Исключение составит Краснодарский край, здесь субсидии будут выплачиваться только за путевки, проданные в низкий сезон — с октября по апрель.
Тактику финансового стимулирования турпотоков используют многие страны. Турция в этом году пообещала компаниям, которые привезут в порты страны в рамках морских круизов группу свыше 100 человек, заплатить от 25 до 45 долларов в зависимости от сезона. В России прошлой осенью Ростуризм предлагал 7 миллиардов рублей, которые идут на субсидирование авиабилетов, направить на частичную оплату перевозки в составе пакетных туров по России. Два года назад минкультуры выдвигало идею доплачивать за каждого туриста от одной до двух тысяч рублей.
Минкультуры предлагает ввести субсидии для турфирм от 1,5 до 5 тысяч рублей за каждого туриста
Сегодня игроки рынка говорят, что их интерес к проекту будет зависеть от конечных условий предоставления субсидий. Кроме того остается открытым вопрос, кому должны помочь субсидии — бизнесу или туристам, для которых цена путевки может снизиться на размер субсидии. Если взять за основу стоимость путевки в 20 тысяч, минимальная скидка будет 7,5 процента.
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