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Чиновники Татарстана отказались раскрыть доходы и уволились
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Популярный российский блогер найден мертвым

Чиновники Татарстана отказались раскрыть доходы и уволились 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Татарстане 18 чиновников отказались сдавать декларации о доходах, заявила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» в четверг, 3 мая.
По ее словам, в основном это представители районных администраций. «Из них семь человек уже сложили свои полномочия, оставшиеся проходят регламентные процедуры. Среди сдавших 37 человек при заполнении справок допустили технические ошибки», — заявила Галимова.
Она также добавила, что прошлом году число отказавшихся предоставлять декларации о доходах было «чуть больше». Всего, по ее словам, президенту Татарстана сдали 7744 декларации о доходах.
Ранее в среду сообщалось, что доходы жены президента Татарстана Гульсины Миннихановой в 2017 году составили 137 миллионов рублей, а главы республики — 7,766 миллиона рублей. Таким образом, она заработала больше мужа в 17,6 раза.
В апреле российское руководство и правительство страны отчитались о доходах. Самым богатым чиновником оказался вице-премьер Александр Хлопонин, чей доход по итогам 2017 года оценивался почти в три миллиарда рублей.
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