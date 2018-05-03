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Россияне стали меньше экономить
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Россияне побили рекорд бегства в США

Россияне стали меньше экономить 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Почти каждый четвертый (24 процента) россиянин живет, не экономя, выяснил холдинг "Ромир" в ходе социологического опроса. Авторы исследования констатировали, что доля тех, кто предпочитает тратить, а не копить, стабильно растет последние несколько лет.
Причем достаточно неплохими темпами: если в 2016 году не желающих экономить насчитывалось всего 11 процентов от общего числа опрошенных холдингом, то в 2017 году их было уже 18 процентов.
Чаще всего (17 процентов) россияне экономят на еде, однако таких стало почти в два раза меньше, чем в 2017 году. На втором месте такая статья расходов, как путешествия. На них экономят 12 процентов, при этом в 2017 году таких было около 30 процентов.
"Продолжают с осторожностью покупать новую одежду и обувь 9 процентов респондентов, на развлечениях и деликатесах экономят по 6 процентов опрошенных, на алкоголе и сигаретах — 5 процентов, на ресторанах — 4 процента", — говорится в пресс-релизе "Ромир".
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