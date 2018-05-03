Россияне стали меньше экономить

Почти каждый четвертый (24 процента) россиянин живет, не экономя, выяснил холдинг "Ромир" в ходе социологического опроса. Авторы исследования констатировали, что доля тех, кто предпочитает тратить, а не копить, стабильно растет последние несколько лет.

Причем достаточно неплохими темпами: если в 2016 году не желающих экономить насчитывалось всего 11 процентов от общего числа опрошенных холдингом, то в 2017 году их было уже 18 процентов.

Чаще всего (17 процентов) россияне экономят на еде, однако таких стало почти в два раза меньше, чем в 2017 году. На втором месте такая статья расходов, как путешествия. На них экономят 12 процентов, при этом в 2017 году таких было около 30 процентов.