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60 млн рублей на повышение зарплат бюджетникам получит Самарская область
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60 млн рублей на повышение зарплат бюджетникам получит Самарская область 

ТРК Губерния 27 минут назад
Фото: ТРК Губерния
58,8 млн рублей получит в этом году Самарская область из федерального бюджета на повышение зарплат бюджетникам, сообщает правительство России.
Средства выделяются по программе «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами». Всего такие транши получат 54 региона. Больше всего достанется Красноярскому краю (1,8 млрд рублей), самую маленькую дотацию получит Тверская область (2,1 млн рублей).
Фото: pixabay.com
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