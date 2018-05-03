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СМИ: Российским льготникам могут присвоить идентификаторы в 2019 году
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СМИ: Российским льготникам могут присвоить идентификаторы в 2019 году 

RT на русском 1 час назад
Российским льготникам могут присвоить идентификаторы в 2019 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.
Как утверждается, вопрос о реализации такого проекта в настоящее время прорабатывает ассоциация «Финтех».
В ID предполагается внести информацию о статусе получателя льгот. Записать идентификатор могут на банковскую карту.
По имеющимся данным, все карты для льготников, выпускаемые со следующего года, получат такой идентификатор. Если гражданину удобнее расплачиваться с помощью «пластика», то у него будет возможность перевыпустить имеющиеся карты. Если он предпочтёт оплату наличными, то для получения льготы нужно будет предъявить соответствующие документы.
Идентификатор для льготников, как утверждается, будет действовать параллельно с уникальным ID, который планируется присвоить всем россиянам в 2019 году.
«Возможность использования единого идентификатора или иного инструмента цифровой идентификации для быстрого и удобного получения услуг гражданами сейчас прорабатывается», — заявили в пресс-службе Центробанка.
В пресс-службе Минфина сказали, что в ведомство подобные инициативы пока не поступали.
Ранее сообщалось, что россияне стали чаще использовать банковские карты для оплаты услуг.
RT на русском: последние новости
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